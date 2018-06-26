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مونديال روسيا 2018.. التشكيلة الرسمية لمواجهة كرواتيا وآيسلندا

26 يونيو 2018 | 17:30 GMT
مونديال روسيا 2018.. التشكيلة الرسمية لمواجهة كرواتيا وآيسلندا
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/ Reuters

كشف المنتخبان الكرواتي والآيسلندي تشكيلتهما للمباراة التي ستجمعهما اليوم، في إطار الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وجاءت تشكيلة المنتخبين على النحو التالي:

وهذه المباراة مصيرية للمنتخب الآيسلندي، الذي يتوجب عليه الفوز بحصة عريضة وانتظار تعثر نيجيريا في مباراتها أمام الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة ذاتها، بينما يسعى منتخب كرواتيا الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، لتجنب الخسارة ليضمن صدارة المجموعة الرابعة.

المصدر: تويتر

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