ما الذي يمنع ميركل من حضور مباريات منتخب بلادها في مونديال روسيا؟

اعتذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم عن حضور المباراة التي سيخوضها يوم غد منتخب بلادها في مدينة قازان الروسية، وعبّرت عن الأمل في تأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ 16.

وكالة "سبوتنيك" نقلت عن ميركل قولها: "لا أستطيع حضور المباراة في قازان، بسبب الأسبوع البرلماني... أتمنى أن يتأهل المنتخب الألماني إلى نهائيات دور الـ16".

وسيواجه المنتخب الألماني منافسه الكوري الجنوبي يوم غد الأربعاء في مدينة قازان الروسية في تمام الساعة الـخامسة بعد الظهر بتوقيت موسكو.

وهذه المباراة بالغة الأهمية للمنتخب الألماني الذي حصل على 3 نقاط، ويحتاج للفوز بأكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى الدور الـ 16.

المصدر: سبوتنيك