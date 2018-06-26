10 أرقام مثيرة في "موقعة" مصر والسعودية بمونديال روسيا

شهد "الديربي العربي" بين منتخبي مصر والسعودية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا حاليا، 10 أرقام مميزة.

وسجل لاعبو المنتخب المصري 7 أرقام، مقابل 3 للاعبي الأخضر السعودي، رغم فوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد وهي على النحو التالي:

- أصبح النجم محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل هدفين في نهائيات كأس العالم، بعد ثنائية مواطنه عبد الرحمن فوزي، في مونديال إيطاليا 1934.

- سجل محمد صلاح هدفه رقم 37 مع منتخب مصر، وبات على بعد هدف واحد لمعادلة النجم السابق للفراعنة محمد أبو تريكة، ويحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

- رفع محمد صلاح رصيده إلى 50 هدفا، أحرزها خلال 58 مباراة خاضها في مختلف المسابقات مع ليفربول ومنتخب مصر.

- أصبح الحارس المصري عصام الحضري "السد العالي" 45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما، يحمل الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم الحارس السابق لمنتخب كولومبيا، فريد موندراغون، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

- ودخل السد العالي تاريخ بطولات كأس العالم كأكبر حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء في نهائيات المونديال.

- وأصبح المخضرم الحضري، رابع حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في أول ظهور له في نهائيات كأس العالم.

- تقدم منتخب الفرعنة على خصمه لأول مره في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، بفضل هدف نجمه محمد صلاح.

- حقق المنتخب السعودي أول انتصار عربي في مونديال روسيا 2018.

- هدف السعودي سلمان الفرج هو أكثر هدف متأخر في الشوط الأول في تاريخ كأس العالم منذ 1966.

- أنهى سلمان الفرج صياما طويلا دام 12 عاما عن هز الشباك للأخضر السعودي في بطولات كأس العالم، منذ آخر هدف سجله ياسر القحطاني في مرمى تونس، يوم 14 يونيو 2006، في مونديال ألمانيا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي