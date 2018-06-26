فيديو..  فرقة "أليز كاسا" الموسيقية السنغالية في ستوديو RT

أعرب أعضاء فرقة "أليز كاسا" الموسيقية السنغالية، عن أملهم في وصول منتخب بلادهم إلى أبعد حد ممكن في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وقال أحد أفراد الفرقة، خلال وجودهم في ستوديو RT، بأن منتخب بلادهم يقدم أداء قويا ويشجعونه بحماس على أمل أن يبلغ حتى الدور قبل النهائي.

وأشار إلى أن فرقتهم واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في السنغال وإفريقيا، ويشاركون في الفعاليات المختلفة بما فيها الرياضة وكرة القدم.

ويتقاسم منتخب السنغال صدارة المجموعة الثامنة مع اليابان برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويكفيه التعادل فقط مع كولومبيا، يوم الخميس المقبل، لكي يحجز مقعدا له بين الـ 16 الكبار.

المصدر: RT

نايف الكوردي