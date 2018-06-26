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مونديال روسيا.. فرنسا تخوض مواجهتها أمام الدنمارك بالاحتياطيين

26 يونيو 2018 | 13:25 GMT
مونديال روسيا.. فرنسا تخوض مواجهتها أمام الدنمارك بالاحتياطيين
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/ Reuters

شهدت التشكيلة التي أعلن عنها مدرب فرنسا ديديه ديشامب لخوض مواجهة الدنمارك اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال روسيا، تواجد مجموعة اللاعبين الاحتياطيين.

 وجاءت تشكلية فرنسا التي ضمت 6 لاعبين احتياطيين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانداندا

في خط الدفاع: سيدى بيه، فاران، كيميمبى، ولوكاس هيرنانديز

في خط الوسط: كانتي، نزونزي، ليمار

في خط الهجوم: ديمبيلي، غريزمان، وجيرو.

أما تشكيلة الدنمارك فجاءت كتالي:

المصدر: تويتر

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