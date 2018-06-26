مونديال روسيا.. فرنسا تخوض مواجهتها أمام الدنمارك بالاحتياطيين

شهدت التشكيلة التي أعلن عنها مدرب فرنسا ديديه ديشامب لخوض مواجهة الدنمارك اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال روسيا، تواجد مجموعة اللاعبين الاحتياطيين.

وجاءت تشكلية فرنسا التي ضمت 6 لاعبين احتياطيين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانداندا

في خط الدفاع: سيدى بيه، فاران، كيميمبى، ولوكاس هيرنانديز

في خط الوسط: كانتي، نزونزي، ليمار

في خط الهجوم: ديمبيلي، غريزمان، وجيرو.

أما تشكيلة الدنمارك فجاءت كتالي:

المصدر: تويتر