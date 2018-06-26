سانتوس يتفهم تصرف رونالدو بعد مباراة إيران

دافع المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، عن مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، بعد التعادل مع إيران (1-1)، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ضمن مونديال 2018.

وقال سانتوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أتفهم ما فعله رونالدو بعد المباراة".

ولم يحتفل كريستيانو رونالدو مع زملائه بالتأهل إلى دور الـ 16 الكبار، وخرج من الملعب سريعا وغاضبا، بسبب إضاعته ركلة جزاء، وتلقيه بطاقة صفراء بداعي الخشونة ضد أحد مدافع إيران، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR).

وقال المدرب البرتغالي: "اللاعبون الكبار يشعرون بخيبة الأمل، وذلك يؤثر عليهم، لأنهم دائما ما يصنعون الفارق في المباريات.. فهم يريدون أن يكونوا الأفضل، ولذلك يشعرون بالضيق الشديد إذا أهدروا فرصا حقيقية، فهم غير اللاعبين العاديين".

وأكد سانتوس على أن الأهم هو الوصول إلى الدور الثاني للبطولة، والاستعداد بدنيا وذهنيا لما هو قادم.

واحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف إسبانيا، وضرب موعدا بالتالي، في الدور الثاني، مع منتخب الأوروغواي، بطل المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي