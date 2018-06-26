مستويات متباينة للمنتخبات العربية في مونديال روسيا.. فمن كان الأفضل؟

ودعت المنتخبات العربية بطولة كأس العالم المقامة في روسيا مبكرا، إلا أن هذا الخروج المبكر لا يعكس بشكل كبير المستوى الفني الذي قدمته بعض المنتخبات العربية في المحفل الكروي العالمي.

وشهد مونديال روسيا مشاركة 4 منتخبات عربية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية.

المنتخب المغربي

نافس في المجموعة الثانية، وانهزم في المباراة الأولى أمام إيران بهدف نظيف جاء في الأنفاس الأخيرة بـ"نيرن صديقة"، سجله المغربي عزيز بوحدوز بالخطأ في شباك فريقه. وبعد ذلك مني المغرب بالهزيمة الثانية في المونديال الروسي، وكانت على يد البرتغال (0-1)، على الرغم من أن "أسود الأطلس" كانوا الطرف الأفضل في المباراة.

في المباراة الثالثة الأخيرة أمام إسبانيا، وقف المنتخب المغربي ندا أمام بطل العالم في مونديال 2010، وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

المنتخب السعودي

ظهرت السعودية بأداء مخيب في مباراتها الأولى أمام روسيا ضمن منافسات المجموعة الأولى، وخسرت بخماسية نظيفة، قبل أن يتحسن مستواها في المباراة الثانية أمام أوروغواي، والتي خسرتها أيضا بهدف دون رد.

وفي المباراة الثالثة أمام مصر، قدم الأخضر السعودي أداء جيدا ومقنعا، وانتزع فوزا قاتلا أمام "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف واحد.

المنتخب المصري

قاومت مصر المد الهجومي لأوروغواي في المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، إلا أنها مع انعدام الفعالية الهجومية وغياب النجم الأول للفراعنة محمد صلاح، إضافة إلى تراخي الدفاع المصري في اللحظات الأخيرة من المباراة، سمحت لأورغواي بانتزاع هدف الفوز في الوقت القاتل.

في المباراتين الثانية والثالثة، لم يقدم المنتخب المصري الأداء المنتظر منه، وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام روسيا والسعودية (1-3 و1-2) على الترتيب.

المنتخب التونسي

كان مشوار تونس في المونديال الروسي، الأصعب بين جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث اصطدمت في المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة، بمنتخب إنجلترا العريق، وخسر "نسور قرطاج" في اللحظات الأخيرة بنتيجة (1-2)، قبل أن ينهزموا في المباراة الثانية أمام بلجيكا (2-5).

وتبقى لمنتخب تونس مباراة ثالثة، وستجمعه بنظيره البنمي الخميس المقبل، وتبدو حظوظ التونسيين وافرة للفوز، وتوديع المونديال بأفضل طريقة.

المصدر: RT

عمر بيكضاض