عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة الأرجنتين ونيجيريا

تنبأ القط "أخيل" بفوز المنتخب النيجيري على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي ستجمعهما اليوم في مدينة سان بطرسبورغ ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

ويقدم لأخيل وعاءان فيهما ذات الطعام، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة.

وخلال تنبئه بالفائز من مباراة الأرجنتين نيجيريا، أكل "أخيل" من الوعاء الذي وضع فيه العلم النيجيري، وهو ما يعني أنه يتنبأ بفوز النسور النيجيرية على راقصي التانغو.

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وكان "أخيل" قد أصاب في تنبؤاته لثلاث مباريات أقيمت في سان بطرسبورغ، ضمن فعاليات مونديال روسيا، وهي مواجهات روسيا ومصر (3-1)، والمغرب مع إيران (0-1)، والبرازيل ضد كوستاريكا (2-0).

المصدر: RT