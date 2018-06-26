الكشف عن الكرة الخاصة بالأدوار الإقصائية لمونديال روسيا (صورة)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وشركة adidas العالمية المختصة بإنتاج الألبسة والمعدات الرياضية، عن كرة القدم الرسمية للأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم 2018.

وتسمى الكرة التي سيبدأ اللعب بها ابتداء من الدور الثاني "تيلستار الحلم"، وستكون بديلة لـ"تيليستار 18" الكرة التي لعبت بها المنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا في الدور الأول.

Представлен официальный мяч плей-офф чемпионата мира — 2018. Смотрите, какой красавец! 😍https://t.co/nbTBtsU0eV pic.twitter.com/U3TZQOFzE3 — Чемпионат (@championat) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

واستبدل اللون الأسود بتدرج جميل بين الأسود والأحمر والرصاصي والبرتقالي.

المصدر: championat.com

أليكسي اسبر