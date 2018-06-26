موسكو ترد على ما يروجه الإعلام السعودي حول "المنتخب الروسي"

دحضت الخارجية الروسية، ما نشره موقع "صدى" السعودي، الذي زعم بأن لاعبي المنتخب الروسي لكرة القدم، تناولوا منشطات ممنوعة خلال مباراة مونديال روسيا-2018.

وفي بيان نشر على موقعها في الإنترنت، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موقع Sada الرسمي السعودي على الإنترنت، نشر مقالة في 19 يونيو 2018 جاء فيها: "التلفزيون الألماني: الفريق الروسي، كان يتناول المنشطات خلال مباراة مع الأخضر".

ويزعم كاتب المقالة، مستندا إلى التلفزيون الألماني، بأن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، متورطة في إخفاء "ماهر" لتعاطي اللاعبين الروس للمنشطات ولذلك "لم يتمكن الفيفا من إثبات أي شيء. وخلص صاحب المقالة، إلى الاستنتاج بأن المنتخب الوطني الروسي هزم المنتخب السعودي فقط من خلال استخدام المواد المحظورة".

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وأشارت الوزارة إلى أن اتهامات مماثلة ظهرت قبل فترة على صفحة الحساب في تويتر @almaniahcom ، حيث تم أيضا الاستناد إلى تقرير للقناة التلفزيونية الألمانية ARD.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "نود تذكير كاتب المقالة، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لم يجد يوم 22 مايو، أدلة كافية فقام بإغلاق قضية المنشطات ضد جميع اللاعبين في منتخب روسيا. وفي بيانه الصحفي، لاحظ الاتحاد، أنه لم تظهر في العينات بمختبر موسكو، أية علامات على وجود انحراف أو تغيير لمحتوياتها. وتم إرسال نتائج التحقيق إلى، الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، التي وافقت بالكامل على قرار إغلاق ملف القضية".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين