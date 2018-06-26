لاعب برازيلي يعلن رسميا انتقاله إلى ريال مدريد

أعلن لاعب فريق فلامنغو البرازيلي لكرة القدم، فينيسيوس جونيور، انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد بشكل رسمي، مودعا جماهير فريقه الحالي.

ونشر فينيسيوس عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مرتديا قميصا منقسما إلى نصفين، ريال مدريد وفلامنغو، معلقا: "حان الوقت للتألق"، معلنا انضمامه لصفوف الفريق الملكي خلال الصيف الحالي رسميا.

🗣️ Vinícius Júnior: "I say goodbye to the club of my life to make my dream come true by playing for Real Madrid." pic.twitter.com/fi12kmVTxO — RMNews (@ReaIMadridOnly) 26 июня 2018 г.

يذكر أن ريال مدريد حسم صفقة اللاعب البرازيلي الشاب، البالغ من العمر 17 عاما، مقابل 45 مليون يورو في الصيف الماضي، وتمت إعارته لفلامنغو لمدة موسمين حتى صيف 2019، ولكن الفريق الملكي اتفق مع إدارة النادي البرازيلي على استعادته مبكرا، خلال الصيف الحالي.

المصدر: "eurosport.com"