راموس يعلق على مواجهة إسبانيا وروسيا المرتقبة

تحدث المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الإسباني بنظيره الروسي الأحد المقبل ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال راموس في مؤتمر صحفي أمس، أعقب مواجهة إسبانيا والمغرب (2-2) في دور المجموعات: "آمل في أن نتمكن من اللعب بشكل جيد ضد منتخب روسيا، الذي يتمتع بمستوى عال جدا. أتوقع أننا سنكون قادرين على فرض نسقنا وإثبات ذلك في أقرب وقت ممكن".

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وتقام مواجهة إسبانيا وروسيا على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، ضمن منافسات الدور الـ16، حيث تأهلت إسبانيا إلى هذا الدور بعدما تصدرت المجموعة الثانية، بينما حلت روسيا وصيفة للمجموعة الأولى.

المصدر: RT