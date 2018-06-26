لماذا لم يحتفل صلاح بهدفه في شباك السعودية؟

أثار احتفال المصري محمد صلاح الباهت بالهدف الذي سجله في شباك السعودية تساؤلات حول سبب وسر هذا الاحتفال.

وسجل صلاح الهدف الوحيد لمنتخب مصر أمام نظيره السعودي (1-2) في اللقاء الذي أقيم أمس، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وبعد هذا الهدف اكتفى صلاح بالسير في هدوء تجاه دائرة المنتصف، بينما اندفع زملاؤه لاحتضانه.

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وفسر مراقبون رفض صلاح الاحتفال بالهدف بأنه نوع من الاحتجاج على إدارة المنتخب المصري، وتأكيدا لما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية برغبته الاعتزال الدولي عقب نهاية المونديال.

وذهب قسم آخر من النقاد، للتأكيد على أن المباراة بين السعودية ومصر تحصيل حاصل بين المنتخبين بعد خروجهما المبكر من المونديال الروسي، ولذلك لم يحتفل صلاح بالهدف.

المصدر: وكالات