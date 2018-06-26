هزيمة المنتخب المصري تهز أركان اتحاد كرة القدم بعنف!

أثارت هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي بنتيجة (2-1) غضبا شديدا ضد اتحاد كرة القدم، حد دعوة رئيس لجنة الشباب في البرلمان إلى رحيله.

وفيما اكتفى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بالتأكيد في تغريدة على حسابه في فيسبوك على أن الأمر لن يمر بسهولة، طالب عدد من النواب برحيل اتحاد الكرة المصري.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قوله إن "المنظومة كلها أثبتت فشلها ولا نعفي اتحاد الكرة من مسؤولياته، وإن مجلس النواب لا يملك حل اتحاد كرة القدم لكن وجب على الاتحاد أن يرحل، وإن أي تدخل من جانب وزير الرياضة أو مجلس النواب سيكون ضد قوانين الفيفا".

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وأضاف عامر في هذا السياق قائلا: "هناك شعور في المجتمع ألم شديد أسوأ نتيجة في المونديال وظهرنا بأسوأ مظهر، ولا نستطيع أن نلوم المدرب لوحدة لكل المنظومة، واتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن منظومة كرة القدم ولم يؤد الدور المطلوب".

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن لجنته "ستشكل لجنة تقصي حقائق لبحث ملف كأس العالم، وعشرات طلبات الإحاطة، ولن نسكت عن أي تجاوز وسنستخدم كل الآليات، ومن واقع مسؤوليتنا نطالب اتحاد الكرة بالرحيل".

الصحيفة نقلت كذلك تعليقا لعضو مجلس النواب، إيفلين متى قالت فيه إنها "سافرت من روسيا قبل انتهاء مباراة مصر والسعودية بسبب التقصير الواضح من قبل اللاعبين والمدرب واتحاد الكرة، الذي لم يكن له أي دور تنظيمي أو توجيهات سوى بيع التذاكر بالسوق".

ورأت متى أن أداء منتخب بلادها في مونديال روسيا "لم يكن على قدر المستوى، ولا حدث المونديال، وبدا معتمدا على لاعب واحد وليس على روح الجماعة التي في صميمها تعتمد على تجانس 11 لاعبا داخل الملعب".

أما النائب سمير البطيخي وكيل لجنة الشباب والرياضة، فأكد أن "اتحاد الكرة المصري له دور كبير في إخفاق منتخب مصر في كل مباريات المونديال التي لم تكن على قدر المستوى"، داعيا إلى ضرورة تغيير هذا الاتحاد الذي وصفه بأنه "لم يحقق أي انتصارات تذكر منذ 6 سنوات سواء في بطولات أفريقيا أو غيرها".

وكشف البطيخي أنه "تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة عقب هزيمة المنتخب المصري أمام روسيا في مباراة كأس العالم"، موضحا أنه "انتظر انتهاء المباريات حتى لا يتصور أحد أن اللجنة أثرت على أداء المنتخب المصري".

ومضى النائب سليمان فضل العميري أبعد من ذلك في إشارته إلى وجود "شبهة فساد حول بعثة المنتخب الوطني وهناك تجاوزات ومخالفات مالية تستوجب محاسبة المتورطين في هذه المخالفات بعد خضوعهم للتحقيق العاجل والفوري".

العميري أكد كذلك على "ضرورة رحيل اتحاد الكرة بالكامل ومن ثم فتح تحقيق عاجل وفوري معه ومحاسبة المتورطين في المخالفات المالية وتشتيت تركيز اللاعبين".

المصدر: اليوم السابع