مشجعو منتخبي روسيا وإيران يجرون مباراة ودية في مدينة سارانسك

أقيمت مباراة كرة قدم ودية بين مشجعي منتخي روسيا وإيران أمس الاثنين في مدينة سارانسك، بعد انتهاء المباراة المثيرة بين المنتخبين البرتغالي والإيراني في المدينة.

وعند انتهاء مباراة البرتغال وإيران بالتعادل 1-1 أمس، انطلقت أفراح البرتغاليين بتأهلهم للدور الثاني، بينما عم الحزن الممزوج بالفخر الإيرانيين، للأداء المشرف لمنتخبهم الذي ودع المونديال.

وانطلق المشجعون البرتغاليون للاحتفال بالتأهل في الحانات والمقاهي في مدينة سارانسك، بينما تجول المشجعون الإيرانيون في شوارع وساحات المدينة الجميلة حتى ساعات متأخرة من الليل.

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والتقى بعض المشجعين العاشقين لكرة القدم من مشجعي المنتخبين الروسي والإيراني، وسرعان ما اتفقوا على إقامة مباراة ودية بينهم، وبالفعل أقيمت المباراة وسط حضور جماهيري غير متوقع أمام حديقة المشجعين في مدينة سارانسك.

وودع المنتخب الإيراني منافسات مونديال روسيا من الدور الأول بعد حصده لأربع نقاط من فوزه على المغرب 1-0، وتعادل مع البرتغال 1-1، وخسر أمام إسبانيا 1-0.

المصدر: تاس