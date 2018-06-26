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على الأرض وفي الأجواء.. مصريون يعاقبون منتخب الفراعنة (فيديو)

26 يونيو 2018 | 08:02 GMT
على الأرض وفي الأجواء.. مصريون يعاقبون منتخب الفراعنة (فيديو)
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Darren Staples / Reuters

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر أزمة جديدة حدثت لبعثة المنتخب المصري أثناء العودة من روسيا بعد الخروج المدوي من بطولة كأس العالم 2018.

واستقلت بعثة المنتخب المصري طائرة عادية رفقة العديد من المصريين الذي احتجوا بشدة على ركوب لاعبي وجهاز المنتخب في درجة رجال الأعمال، واشترطوا إعادتهم للجلوس في آخر الطائرة عقابا لهم على النتائج المخيبة في المونديال.

كما تم تداول العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام جماهير مصرية بالهتاف ضد لاعبي المنتخب عقب الخسارة أمام السعودية بهتافات مسيئة.

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المصدر: almesryoon.com

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