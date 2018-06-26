على الأرض وفي الأجواء.. مصريون يعاقبون منتخب الفراعنة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر أزمة جديدة حدثت لبعثة المنتخب المصري أثناء العودة من روسيا بعد الخروج المدوي من بطولة كأس العالم 2018.

واستقلت بعثة المنتخب المصري طائرة عادية رفقة العديد من المصريين الذي احتجوا بشدة على ركوب لاعبي وجهاز المنتخب في درجة رجال الأعمال، واشترطوا إعادتهم للجلوس في آخر الطائرة عقابا لهم على النتائج المخيبة في المونديال.

كما تم تداول العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام جماهير مصرية بالهتاف ضد لاعبي المنتخب عقب الخسارة أمام السعودية بهتافات مسيئة.

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المصدر: almesryoon.com