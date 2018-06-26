كل شيء

رونالدو كان يستحق البطاقة الحمراء بحسب مواطنه كيروش

26 يونيو 2018 | 07:54 GMT
رونالدو كان يستحق البطاقة الحمراء بحسب مواطنه كيروش
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kfba
Lucy Nicholson / Reuters

اعتبر مدرب منتخب إيران لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش أنه كان يتعين على حكم مباراة فريقه ضد البرتغال أمس طرد مواطنه كريستيانو رونالدو بعد أن وجه ضربة كوع إلى أحد لاعبي إيران.

واكتفى الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو برفع البطاقة الصفراء بوجه رونالدو الذي استعمل مرفقه لوقف مدافع إيران مرتضى بورعلي كنجي في المباراة التي جمعت بينهما في سارانسك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وقال كيروش الذي قاد منتخب بلاده في نهائيات جنوب أفريقيا عام 2010 بعد المباراة: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر بإسهاب، الأمر يتعلق بلاعب من بلدي. أدرك تماما بأنهم سيعلنون الحرب ضدي".

وأضاف: "لا مشكلة لدي، فأنا تعودت أن أكون شخصا في مواجهة دولة، ودولة في مواجهة شخص منذ جنوب أفريقيا. لا مشكلة لدي على الإطلاق في هذا الأمر".

وأوضح: "لكن الواقع، هو أنه إذا أوقفت المباراة من أجل الاستعانة بتقنية الفيديو لمراجعة حادثة تتعلق بتوجيه كوع، فإن تلك الضربة بحسب القوانين تستدعي رفع البطاقة الحمراء. القوانين لا تقول إذا كان الأمر يتعلق برونالدو أو ميسي...".

وتابع "إنها بطاقة حمراء، الأمر لا يتعلق بالحكم بل بالسلوك، الشجاعة والشخصية، ويجب أن تكون القرارات واضحة للجميع، وبالتالي، وبرأيي الشخصي فإن السيد إنفانتينو والفيفا والجميع يوافقون بأن تقنية الفيديو لا تسير كما يجب. هذه هي الحقيقة، ثمة الكثير من الاحتجاجات".

إقرأ المزيد
البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام إيران

وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني عندما كان فريقه متقدما بهدف سجله ريكاردو كواريزما، قبل أن تدرك إيران التعادل من ركلة جزاء أيضا أواخر المباراة.

واحتلت البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية لتلاقي الأوروغواي في الدور الثاني لمونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
مشجعو منتخبي روسيا وإيران يجرون مباراة ودية في مدينة سارانسك
26 يونيو 2018 | 08:41 GMT
حصيلة المجموعة B
26 يونيو 2018 | 08:20 GMT
الجالية الروسية في لبنان تدعم منتخبها
26 يونيو 2018 | 08:12 GMT
على الأرض وفي الأجواء.. مصريون يعاقبون منتخب الفراعنة (فيديو)
26 يونيو 2018 | 08:02 GMT
رونالدو كان يستحق البطاقة الحمراء بحسب مواطنه كيروش
26 يونيو 2018 | 07:54 GMT
نجم المنتخب السعودي لكرة القدم يشيد بروسيا
26 يونيو 2018 | 07:05 GMT
مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا 2018
25 يونيو 2018 | 22:23 GMT
"عكاظ" السعودية تعتذر عن عنوانها الساخر من منتخب الفراعنة
25 يونيو 2018 | 22:02 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة كرواتيا وآيسلندا
25 يونيو 2018 | 22:01 GMT
بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم الـ 12 من مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 21:29 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة أستراليا وبيرو
25 يونيو 2018 | 21:00 GMT
سفير مصر في موسكو لـRT: نعمل لتفعيل الاتصالات بين المدن الروسية والمصرية
25 يونيو 2018 | 20:45 GMT
السفير الفلسطيني: عباس على استعداد للقاء نتنياهو في موسكو
25 يونيو 2018 | 20:10 GMT
البرتغال تخرج من عنق الزجاجة أمام إيران
25 يونيو 2018 | 19:55 GMT
نجم البيرو يرقد في المستشفى بسبب إصابة في الرأس
25 يونيو 2018 | 18:48 GMT
تعادل مثير بين المغرب وإسبانيا
25 يونيو 2018 | 18:28 GMT
أشهر مشجع برازيلي يطلب الجنسية الروسية
25 يونيو 2018 | 18:18 GMT
شاهد.. فرحة مشجعين سعوديين بعد فوز منتخبهم على مصر
25 يونيو 2018 | 17:56 GMT
رسميا.. الاتحاد المصري يحسم أمر مدرب الفراعنة
25 يونيو 2018 | 17:54 GMT
سعوديتان تحضران كأس العالم للمرة الأولى.. (فيديو)
25 يونيو 2018 | 17:52 GMT
مونديال روسيا.. تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا
25 يونيو 2018 | 17:13 GMT
البرتغال وإيران في مواجهة على صفيح ساخن .. التشكيلة الأساسية
25 يونيو 2018 | 17:09 GMT
وسائل إعلام مصرية: وفاة لاعب الزمالك السابق أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية
25 يونيو 2018 | 17:07 GMT
محمد صلاح يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية
25 يونيو 2018 | 17:05 GMT
تركي آل الشيخ يغرد بعد مباراة السعودية ومصر
25 يونيو 2018 | 16:58 GMT
عشاق منتخب المغرب يشجعونه بكالينينغراد
25 يونيو 2018 | 16:26 GMT
حصيلة المجموعة A
25 يونيو 2018 | 16:18 GMT
الأوروغواي تنتزع الصدارة من روسيا بثلاثية نظيفة
25 يونيو 2018 | 15:57 GMT
الحضري يحقق إنجازين تاريخيين في مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 15:56 GMT
رقم قياسي للأوروغواي أمام روسيا
25 يونيو 2018 | 15:44 GMT
شاهد.. مشجع يفشل في تقبيل مذيعة برازيلية!
25 يونيو 2018 | 15:23 GMT
الأخضر السعودي يرد على هدف صلاح
25 يونيو 2018 | 15:17 GMT
مصر تسقط أمام السعودية في مونديال روسيا
25 يونيو 2018 | 14:34 GMT
طبيب روسي يطلب يد صديقته الكولومبية للزواج مع شرط غريب! (فيديو)
25 يونيو 2018 | 14:19 GMT
مونديال روسيا.. انطلاق مباراة مصر والسعودية في فولغوغراد
25 يونيو 2018 | 14:00 GMT
مدير القسم الإعلامي لمنتخب مصر يؤكد جاهزية الفراعنة لمواجهة الأخضر
25 يونيو 2018 | 13:52 GMT
توقعات المشجعين المصريين والسعوديين قبيل المباراة بين منتخبيهما
25 يونيو 2018 | 13:42 GMT
بايرن ميونخ يرفض عرض ريال مدريد لعقد صفقة تبادلية
25 يونيو 2018 | 13:24 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا والأروغواي
25 يونيو 2018 | 13:14 GMT
مونديال روسيا.. هوميلس جاهز للمشاركة مع ألمانيا أمام كوريا الجنوبية
25 يونيو 2018 | 13:05 GMT