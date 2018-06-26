رونالدو كان يستحق البطاقة الحمراء بحسب مواطنه كيروش

اعتبر مدرب منتخب إيران لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش أنه كان يتعين على حكم مباراة فريقه ضد البرتغال أمس طرد مواطنه كريستيانو رونالدو بعد أن وجه ضربة كوع إلى أحد لاعبي إيران.

واكتفى الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو برفع البطاقة الصفراء بوجه رونالدو الذي استعمل مرفقه لوقف مدافع إيران مرتضى بورعلي كنجي في المباراة التي جمعت بينهما في سارانسك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وقال كيروش الذي قاد منتخب بلاده في نهائيات جنوب أفريقيا عام 2010 بعد المباراة: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر بإسهاب، الأمر يتعلق بلاعب من بلدي. أدرك تماما بأنهم سيعلنون الحرب ضدي".

وأضاف: "لا مشكلة لدي، فأنا تعودت أن أكون شخصا في مواجهة دولة، ودولة في مواجهة شخص منذ جنوب أفريقيا. لا مشكلة لدي على الإطلاق في هذا الأمر".

وأوضح: "لكن الواقع، هو أنه إذا أوقفت المباراة من أجل الاستعانة بتقنية الفيديو لمراجعة حادثة تتعلق بتوجيه كوع، فإن تلك الضربة بحسب القوانين تستدعي رفع البطاقة الحمراء. القوانين لا تقول إذا كان الأمر يتعلق برونالدو أو ميسي...".

وتابع "إنها بطاقة حمراء، الأمر لا يتعلق بالحكم بل بالسلوك، الشجاعة والشخصية، ويجب أن تكون القرارات واضحة للجميع، وبالتالي، وبرأيي الشخصي فإن السيد إنفانتينو والفيفا والجميع يوافقون بأن تقنية الفيديو لا تسير كما يجب. هذه هي الحقيقة، ثمة الكثير من الاحتجاجات".

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وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني عندما كان فريقه متقدما بهدف سجله ريكاردو كواريزما، قبل أن تدرك إيران التعادل من ركلة جزاء أيضا أواخر المباراة.

واحتلت البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية لتلاقي الأوروغواي في الدور الثاني لمونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب