نجم المنتخب السعودي لكرة القدم يشيد بروسيا

أشاد لاعب وسط المنتخب السعودي لكرة القدم عبد الله قطيف بروسيا عامة، وبمدينة سان بطرسبورغ بشكل خاص، وذلك بعد انتهاء مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال اللاعب خلال لقاء صحفي: "روسيا رائعة، كنت سعيدا بالتواجد فيها خلال بطولة كأس العالم، كما تعرفون أقام المنتخب السعودي في مدينة بطرسبورغ، وأستطيع أن أؤكد أن هذه المدينة هي من أجمل مدن العالم التي رأيتها في حياتي على الإطلاق".

إقرأ المزيد

وودع المنتخب السعودي المونديال الروسي من دوره الأول، واحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز على المنتخب المصري 2-1، وخسارتين أمام كل من روسيا 5-0 والأوروغواي 1-0.

المصدر: تاس