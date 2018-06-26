السعودية تعدل أجور اللاعبين وعقودهم الشهرية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عددا من التعديلات على لائحة الاحتراف تتعلق بعقود اللاعبين وأجورهم الشهرية.

ويخص القرار العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود بعدة فئات، أعلاها لا يتجاوز أجر اللاعب الشهري 150 ألف ريال، ومقدم عقد لا يتجاوز مليونا ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين للفئة الأعلى بـ6 لاعبين.

"#الاتحاد_السعودي" لكرة القدم يصدر عدداً من التعديلات على لائحة الاحتراف تتعلق بعقود اللاعبين وأجورهم الشهرية. pic.twitter.com/i3t2s1gfUK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 25 июня 2018 г.

الفئة الأقل تخص اللاعبين الذين لا تزيد أجورهم عن 75 ألف ريال ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال.

وأقر الاتحاد السعودي فيما يخص العقود السارية للاعبين المحترفين فرض رسوم مقدارها 50 ٪ من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.

المصدر: تويتر + RT