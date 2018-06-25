نجم البيرو يرقد في المستشفى بسبب إصابة في الرأس

أعلن مدرب منتخب البيرو، ريكاردو جاريكا، اليوم الاثنين، أن المهاجم جيفرسون فارفان لا يزال في المستشفى بسبب معاناته من ارتجاج في المخ، وسيغيب عن مواجهة أستراليا.

وقال ريكاردو جاريكا: "لقد فقد (فارفان) الوعي لعدة دقائق. تلقى مساعدة واستعاد توازنه والآن هو في المستشفى. هناك مراسم للتعافي لذا ينبغي أن يبقى في المستشفى 72 ساعة".

وأشاد جاريكا بتعامل روسيا صاحبة الأرض مع إصابة فارفان ونقله سريعا إلى المستشفى عقب إصابته في الرأس خلال المران.

وأضاف: "يمكنه أن يخرج من المستشفى لكننا ندرك أن صحة اللاعبين تأخذ أولوية في روسيا لذلك أشكر المنظمين وفريق العمل الطبي على المساعدة".

وسيخوض منتخب بيرو آخر مباراة له في مونديال روسيا 2018، ضد نظيره الأسترالي، يوم غد الثلاثاء، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم.

المصدر: " رويترز"

نايف الكوردي