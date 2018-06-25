سعوديتان تحضران كأس العالم للمرة الأولى.. (فيديو)

أعربت مشجعتان سعوديتان حضرتا مباراة الأخضر السعودي ونظيره المصري اليوم، عن سعادتهما بالأجواء الحماسية الرائعة التي سادت خلال اللقاء.

وقالت المشجعة الأولى: "الأجواء جميلة، المنتخب السعودي لعب بشكل ممتاز، والمنتخب المصري لعب بشكل قوي.. أول مرة أحضر كأس العالم وأول مرة أحضر مباراة كرة قدم، الأجواء رائعة في موسكو".

أما المشجعة الثانية فأبدت إعجابها بالأجواء الحماسية التي سادت في المدرجات خلال المباراة.

وانتهت مواجهة السعودية ومصر، التي تدخل في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، بفوز الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

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المصدر: تويتر