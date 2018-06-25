سعوديتان تحضران كأس العالم للمرة الأولى.. (فيديو)

أعربت مشجعتان سعوديتان حضرتا مباراة الأخضر السعودي ونظيره المصري اليوم، عن سعادتهما بالأجواء الحماسية الرائعة التي سادت خلال اللقاء.
وقالت المشجعة الأولى: "الأجواء جميلة، المنتخب السعودي لعب بشكل ممتاز، والمنتخب المصري لعب بشكل قوي.. أول مرة أحضر كأس العالم وأول مرة أحضر مباراة كرة قدم، الأجواء رائعة في موسكو".
أما المشجعة الثانية فأبدت إعجابها بالأجواء الحماسية التي سادت في المدرجات خلال المباراة.
تابع عبر #سناب_عكاظ الرياضي تغطية خاصة لمباراة المنتخب السعودي من أرض الملعب https://t.co/HCxwNMmC7J#عكاظ #معاك_يالاخضر #KSA #EGY #السعودية_مصر https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/3lG11fhCx8— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) 25 июня 2018 г.
وانتهت مواجهة السعودية ومصر، التي تدخل في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، بفوز الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.
المصدر: تويتر