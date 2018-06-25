بعد الهزيمة أمام السعودية.. صلاح يوجه رسالة للمصريين والحضري يعتذر

أبدى حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري حزنه الشديد بسبب خسارة المباراة أمام المنتخب السعودي والتي انتهت بنتيجة 2-1.

وقال الحضري أن هذه كرة القدم مكسب وخسارة وأن الفريق فعل ما عليه ولكن لم يكن التوفيق معهم.

وتابع حارس مرمى منتخب مصر، في لقاء عقب المباراة:"هذه هي كرة القدم واللاعيبة فعلت ما عليها وأتمنى التوفيق للمنتخب في كأس العالم القادم."

وأضاف الحضري: :" نتأسف للشعب المصري كله ليس على نتيجة مباراة اليوم فقط ولكن على نتائج مباريات المونديال."

ووجه محمد صلاح لاعب منتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية قائلا :"أوجه الشكر لكل الناس التي وقفت بجوار منتخب مصر، الموضوع كان صعبا جدا وهناك مجموعة من اللاعبين الصغار ولا يمتلكوا الخبرات الكبيرة".

وأضاف "لم نصعد كأس العالم منذ 28 عاما وأعتذر للجميع، وإن شاء الله نكون متحمسين لكأس العالم المقبل، وأعتذر للجماهير المصرية".

المصدر: وكالات