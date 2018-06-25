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مونديال روسيا.. تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا

25 يونيو 2018 | 17:13 GMT
مونديال روسيا.. تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا
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/ Reuters

كشف المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفيه رينار تشكيلة "أسود الأطلس" لمواجهة إسبانيا في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:

أما منتخب إسبانيا فسيعتمد على العناصر التالية:

وستكون هذه المباراة شكلية للمنتخب المغربي، الذي ودع منافسات مونديال روسيا مبكرا، بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام إيران والبرتغال، (0-1) و(0-1) على التوالي، بينما يسعى المنتخب الإسباني للفوز بهذا اللقاء للتأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة الثانية.

المصدر: تويتر

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