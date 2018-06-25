مونديال روسيا.. تشكيلة المغرب لمواجهة إسبانيا

كشف المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفيه رينار تشكيلة "أسود الأطلس" لمواجهة إسبانيا في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:

VOICI LE XI DES LIONS QUI AFFRONTERONT L’ESPAGNE !!!



BENATIA DÉBUTE SUR LE BANC !



🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/jLwBsnoYBP — DM SPORT 🇲🇦 (@dmsportofficiel) 25 июня 2018 г.

أما منتخب إسبانيا فسيعتمد على العناصر التالية:

وستكون هذه المباراة شكلية للمنتخب المغربي، الذي ودع منافسات مونديال روسيا مبكرا، بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام إيران والبرتغال، (0-1) و(0-1) على التوالي، بينما يسعى المنتخب الإسباني للفوز بهذا اللقاء للتأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة الثانية.

المصدر: تويتر