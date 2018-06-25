وسائل إعلام مصرية: وفاة لاعب الزمالك السابق أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية

توفى منذ قليل عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده لتحليل مباراة مصر والسعودية في ختام مباريات كأس العالم.

وقال أحمد فوزي حارس مرمى فريق الداخلية السابق، وخلال تواجده في الإذاعة أيضا، أن عبد الرحيم كان منفعل بعد المباراة وتأثر بهزيمة المنتخب اليوم أمام السعودية (1-2)، وسقط بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى وفاته.

وفاة لاعب الزمالك السابق أثناء تحليل مباراة مصر والسعودية: لم يتحمل هزيمة المنتخب https://t.co/uHEgdfmTgj pic.twitter.com/NvdUdvEikl — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) 25 июня 2018 г.

المصدر: "lite.almasryalyoum.com"