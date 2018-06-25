تركي آل الشيخ يغرد بعد مباراة السعودية ومصر

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بأن هذه كانت ثاني أحسن مشاركة لمنتخب سعودي في تاريخ كأس العالم.

وقال تركي آل الشيخ: "لعب محمد صلاح وفزنا، ولولا الحضري اليوم، ولولا أخطاء حكم المباراة لكانت نتيجة تاريخية...".

الله يوفقك لما فيه صالح رياضتنا السعودية

وفِي انتظار قرارات تصب في صالح منتخبنا

الهدف القادم كأس الأمم الآسيوية

أعانكم الله وسدد خُطاكم@Turki_alalshikh pic.twitter.com/bSDUVxpAh8 — سالم الأحمدي 🇸🇦 (@salem_alahmadi) 25 июня 2018 г.

وأضاف تركي آل الشيخ بأنه فِي انتظار قرارات من اتحاد كرة القدم تصب في مصلحة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

المصدر: " twitter.com/salem_alahmadi"