تركي آل الشيخ يغرد بعد مباراة السعودية ومصر

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بأن هذه كانت ثاني أحسن مشاركة لمنتخب سعودي في تاريخ كأس العالم.
وقال تركي آل الشيخ: "لعب محمد صلاح وفزنا، ولولا الحضري اليوم، ولولا أخطاء حكم المباراة لكانت نتيجة تاريخية...".
الله يوفقك لما فيه صالح رياضتنا السعودية— سالم الأحمدي 🇸🇦 (@salem_alahmadi) 25 июня 2018 г.
وفِي انتظار قرارات تصب في صالح منتخبنا
الهدف القادم كأس الأمم الآسيوية
أعانكم الله وسدد خُطاكم@Turki_alalshikh pic.twitter.com/bSDUVxpAh8
وأضاف تركي آل الشيخ بأنه فِي انتظار قرارات من اتحاد كرة القدم تصب في مصلحة كرة القدم في المملكة العربية السعودية.
المصدر: " twitter.com/salem_alahmadi"