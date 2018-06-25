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شاهد.. مشجع يفشل في تقبيل مذيعة برازيلية!

25 يونيو 2018 | 15:23 GMT
شاهد.. مشجع يفشل في تقبيل مذيعة برازيلية!
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/ Sputnik

أحبطت الصحفية البرازيلية جوليا غيماريش "Julia Guimarães"، محاولة أحد المشجعين تقبيلها، ووبخته على سلوكه تجاه النساء.

وحاول مشجع تقبيل جوليا غيماريش مراسلة تلفزيون " TV Globo" و"Spor TV"، عندما كانت تعد تقريرا قبل مباراة منتخبي اليابان والسنغال، التي جرت بينهما يوم أمس الأحد، في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، ضمن الجولة الثانية لمونديال 2018.

وقالت الصحفية البرازيلية للمشجع: ""لا تفعل هذا. لا تفعل ذلك مرة أخرى، حسنا"؟ ورد المشجع، قائلا: "سامحيني، أنا آسف، حسنا".

وبررت الصحفية، التي واصلت عملها، بأنها لم تسمح للمشجع بتقبيلها قائلة: "إنه أمر غير مهذب. هذا خطأ".

المصدر: "lenta.ru" 

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