مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة روسيا والأروغواي

يحتضن ملعب مدينة سامارا، اليوم الاثنين في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الروسي والأوروغوياني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، والمدير الفني لنظيره الأوروغوياني، أوسكار تاباريز، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

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المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر