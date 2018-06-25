مونديال روسيا.. هوميلس جاهز للمشاركة مع ألمانيا أمام كوريا الجنوبية

سيكون قلب دفاع بايرن ميونيخ ماتس هوميلس جاهزا للمشاركة مع المنتخب الألماني في مباراته الحاسمة ضد كوريا الجنوبية، وذلك بعد تعافيه من آلام في عنقه بحسب مساعد المدرب ماركوس تسورغ.

وكشف تسورغ من مقر إقامة المنتخب في فاتوتينكي قرب موسكو أن "ماتس هوميلس تمرن بشكل طبيعي وهو في وضع يسمح له باللعب. سيكون بتصرف المنتخب بعد غد الأربعاء، حيث من المفترض أن يستعيد مركزه في قلب الدفاع لكن بغياب شريكه جيروم بواتينغ، الذي طرد في مباراة الجولة الثانية السبت الماضي، ضد السويد".

وسيضمن منتخب ألمانيا، تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بالفوز على كوريا الجنوبية بفارق هدفين أو أكثر في المباراة التي تقام بعد غد الأربعاء، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة الخامسة بين المكسيك والسويد.

المصدر: وكالات