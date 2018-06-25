كوبر يمنح الحضري فرصة العمر لتخليد اسمه في كأس العالم

كشف مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر عن تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة السعودية في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، وشهدت القائمة تواجد الحارس عصام الحضري.

وبمشاركة الحضري في مباراة الليلة، والذي بلغ عمره اليوم 45 عاما وخمسة أشهر و13 يوما، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في كأس العالم، والمسجل باسم فريد موندراغون حارس مرمى كولومبيا، الذي شارك في مونديال 2014 وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وجاءت تشكيلة منتخب الفراعنة على النحو التالي:

أما قائمة الأخضر السعودي فجاءت على الشكل التالي:

المصدر: تويتر