شاكيرا تحتفل بفوز بلادها على بولندا في المونديال (فيديو)

عبرت النجمة الكولومبية شاكيرا عن سعادتها بانتصار منتخب بلادها كولومبيا على نظيره البولندي أمس الأحد في مونديال روسيا، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات في مدينة بوردو بفرنسا.

ونشرت شاكيرا عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو من الحفل، وعلقت عليه قائلة: "ليلة رائعة في بوردو ولكولومبيا في روسيا، لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة من اليوم".

Noche redondita en Burdeos y de Colombia en Rusia!!

No puedo estar más feliz hoy!!!

Shak pic.twitter.com/vb88G7nd9n — Shakira 🤫 (@shakira) June 24, 2018

يذكر أن المنتخب الكولومبي كان قد نجح أمس الأحد في تحقيق الفوز على منتخب بولندا بنتيجة 3-0، ليحيي بذلك آماله في التأهل للدور الثاني بمونديال روسيا، حيث رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة، خلف اليابان والسنغال بـ4 نقاط لكل منهما، فيما تحل بولندا التي ودعت المونديال رسميا بالمركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: twitter/shakira

أليكسي اسبر