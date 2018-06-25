جميع العرافين مع روسيا ضد الأوروغواي إلا "ماكر" واحد!

توقعت النمرة يونونا فوز المنتخب الروسي في مباراته مع الأوروغواي، وللنتيجة ذاتها انحاز حوت أبيض يعيش في حوض أنابا، وليمور بحديقة سيفيرسك، وكذلك أيل وراكون.

زوار حديقة حيوانات منطقة كروسنيارسك راقبوا كيف حزمت النمرة يونونا أمرها واختارت بين صندوقين مليئين بأطعمة شهية، وضع عليهما علما روسيا والأوروغاي .



النمرة يونونا تلكأت في المفاضلة بين الصندوقين بادئ الأمر، فيما أعين المئات من الزوار ترصد حركاتها وسكناتها.. أخذت وقتا في تفحص الصندوقين باهتمام بالغ، لكنها بنهاية الأمر حزمت أمرها ووقع اختيارها على الصندوق الذي يحمل شعار المنتخب الروسي.



أما الحوت الأبيض ولقبه "بوزير"، وهومن عشاق اللعب بالكرة، ولذلك وقع اختياره عليها لتكون وسيلته لتوقع نتيجة مباراة روسيا والأوروغواي.



وهكذا رميت كرتان في حوض الحوت "بوزير" حملتا علمي روسيا والأوروغواي، فالتقط بوزير الكرة التي حملت شعار المنتخب الروسي وحملها إلى مدربه.



هذا الحوت العراف، كان نجح في توقع فوز المنتخب الروسي على نظيره المصري.



أنثى الليمور، وتدعى ميلا فضلت هي الأخرى صندوقا بما لذ وطاب يحمل العلم الروسي، وهذه المرة الثالثة التي تشارك في التنبؤ بمباريات المنتخب الروسي، وقد وُفقت في المرتين السابقتين مع السعودية ومصر.



وخُيّر الأيل ماريك من مركز السياحة القطبية الشمالية في ناريان مار بين طبقي تفاح، واحتسبت النتيجة من الطبق الذي سيفضله أولا، ووفق توقعاته المستقاة من طريقة اقترابه من أول طبق، ستسجل الأوروغواي في الشوط الأول هدفا.

ولمرتين متتاليتين تقدّم هذا العراف من طبق روسيا، ما تأويله أن تنتهي النتيجة 2 – 1 لصالح روسيا.



حيوان الراكون هو الآخر توقع فوز المنتخب الروسي على الأوروغواي، مفضلا طبق التفاح، الذي يحمل العلم الروسي عن الطبق المنافس.



الاستثناء الوحيد بين كل "العرافين والعرافات" كان من نصيب ثعلب الماء هاري من سوتشي، الذي توقع فوز الأوروغواي واختار الكرة التي تحمل علم هذا البلد.

كذب العرافون ولو صدقوا، لكن الماء يكذب الغطاس كما يقولون، وفي النهاية العراف الأكبر هو الميدان.

المصدر: ntv.ru