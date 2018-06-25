نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي من فيدرر

استعاد الإسباني رافائيل نادال اليوم الاثنين صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بكرة المضرب بعد أسبوع واحد فقط على فقدانه لمصلحة السويسري روجر فيدرر.

وتصدر فيدرر التصنيف الأسبوع الماضي عقب إحرازه لقب بطولة شتوتغارت الألمانية، لكنه فشل في الاحتفاظ بمركزه لفقدانه أمس الأحد لقبه في بطولة هالة.

وخسر المايسترو السويسري نهائي بطولة هالة الألمانية أمام الكرواتي بورنا كوريتش، وكان يتعين عليه الاحتفاظ بلقبه للبقاء في صدارة التصنيف.

ويأتي تراجع فيدرر إلى المركز الثاني بفارق 50 نقطة فقط خلف نادال قبل بطولة ويمبلدون الإنجليزي التي تنطلق في الـ2 من يوليو القادم حيث يسعى إلى الدفاع فيها عن لقبه.

وصعد كوريتش بدوره إلى المركز الـ21 بعد تقدمه 13 مركزا.

كما استعاد الكرواتي مارين سيليتش المركز الخامس من البلغاري غريغور ديميتروف بعد فوزه بلقب بطولة كوينز الإنجليزية على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ودخل دجوكوفيتش بدوره قائمة العشرين الأوائل وبات في المركز السابع عشر بعد بلوغه نهائي إحدى دورات المحترفين للمرة الأولى منذ نحو عام.

.@RafaelNadal has returned to No. 1 for the 178th week of his career.



View Latest ATP Rankings: https://t.co/aqXP9sT0ANpic.twitter.com/mFrdA4BFE0 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 25, 2018

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ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 8720

3- الألماني ألكسندر زفيريف 5755

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5080

5- الكرواتي مارين سيليتش 5060

6- البلغاري غريغور ديميتروف 4780

7- النمساوي دومينيك تييم 3835

8- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 3635

9- البلجيكي دافيد غوفان 3110

10- الأمريكي جون ايسنر 3070.

المصدر: أ ف ب