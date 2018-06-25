المشجعون البريطانيون نادمون لعدم اصطحاب أسرهم إلى روسيا لدعم إنجلترا

ذكرت قناة "Sky News" أن المشجعين البريطانيين أعربوا عن ندمهم لعدم اصطحاب أسرهم إلى روسيا، ولعدم تمكنهم من إقناع أصدقائهم بمرافقتهم لدعم المنتخب الإنجليزي في مونديال روسيا 2018.

وذكرت القناة: "جميع المشجعين وبصوت واحد سيحدثونك عن الاستقبال الدافئ والمتحمس والمذهل الذي قدمه الروس. ويقولون إن الحكومة (البريطانية) كانت تزرع الذعر فقط قبل البطولة".

وعبر مشجع من ليفربول يدعى بول كونروي، عن شكره للروس حيث قال: "نحن نشعر بالامتنان البالغ للروس. بوريس جونسون (وزير خارجية بريطانيا) لا يعرف ما يتحدث عنه".

يذكر أن روسيا تستضيف منافسات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم، التي انطلقت فعالياتها في الـ14 من الشهر الجاري، وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا، وبنما، وتونس.

وحققت إنجلترا فوزين في أول مباراتين لها في البطولة، الأول كان على حساب تونس بهدفين مقابل هدف واحد، والثاني على بنما بنتيجة عريضة (6-1).

المصدر: تاس