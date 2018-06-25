دعوة لطرد "المتخاذل" ميسي من منتخب الأرجنتين

طالب المدرب الأرجنتيني ريكاردو كاروسو لومباردي، بطرد الهداف التاريخي لراقصي"التانغو" ليونيل ميسي من المنتخب الأرجنتيني.

وقال لومباردي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "ميسي التهم 7 مدربين للمنتخب، يبدو لي أنه تعمد اللعب بشكل سيئ لكي يورط خورخي سامباولي (المدرب الحالي لمنتخب الأرجنتين).. يجب طرد ميسي من المنتخب".

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وأضاف لومباردي: "لا يهتم (ميسي) بأي شي، ويلعب بشكل معاكس لطريقة المدرب. يحب دوما أن يلعب وهو محاط باللاعبين الذين يحبهم وليس بأفضل اللاعبين".

ويدافع ميسي عن ألوان منتخب الأرجنتين منذ العام 2005، وخلال هذه الفترة تناوب على تدريب منتخب "التانغو" 8 مدربين، بمن فيهم المدرب الحالي خورخي سامباولي.

ولم يقدم البرغوث ميسي الأداء المنتظر منه في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، ويواجه منتخب بلاده خطر الخروج المبكر من دور المجموعات. ويتوجب على الأرجنتين (نقطة واحدة) إن أرادت التأهل إلى الدور الثاني، الفوز على نيجيريا (3 نقاط) غدا في الجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وانتظار نتيجة مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، والتي ستجمع غدا أيضا آيسلندا (نقطة واحدة) وكرواتيا (6 نقاط).

المصدر: RT