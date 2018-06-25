فولغوغراد تستقبل 20 طائرة لمشجعي منتخبي مصر والسعودية

أعلنت إدارة مطار مدينة فولغوغراد الروسية، أنه سيتم استقبال 20 رحلة طيران، بينها رحلات خارجية تقل المشجعين لحضور مباراة مصر والسعودية في المدينة.

وقال المكتب الصحفي التابع للمطار: "تصل اليوم 20 طائرة تقل على متنها المشجعين إلى مدينة فولغوغراد، 3 منها خاصة، بما في ذلك رحلة مباشرة من لندن. ووصلت رحلتان مباشرتان إضافيتان من القاهرة في عطلة نهاية الأسبوع".

كما أفادت مديرية خطوط سكك حديد الفولغا، في وقت سابق، بأن أكثر من 1600 مشجع سيستقلون القطارات، وتم إطلاق 4 قطارات إضافية.

وستقام، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لكل من المجموعة الأولى والثانية.

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ويلتقي المنتخبان المصري والسعودي اليوم عند الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب مدينة فولغوغراد، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بعد خروج المنتخبين من المنافسة على خطف بطاقتي الدور الثاني للمونديال.

المصدر: سبوتنيك