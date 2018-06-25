8 منتخبات ودعت رسميا مونديال روسيا.. وكوريا الجنوبية أكبر المحظوظين

انتهت منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم المقامة في روسيا، وقبل انطلاق الجولة الثالثة الأخيرة اليوم، تأكد رسميا نهاية مشوار 8 منتخبات في البطولة.

وشملت قائمة المنتخبات التي خرجت مبكرا من المونديال الروسي 4 منتخبات عربية هي السعودية، والمغرب، ومصر، وتونس، إضافة إلى بيرو من اتحاد أمريكا الجنوبية، وكوستاريكا وبنما من اتحاد الكونكاكاف، وبولندا من أوروبا.

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ويعتبر منتخب كوريا الجنوبية أكبر المحظوظين في مونديال روسيا، فرغم خسارته في الجولتين الماضيتين مبارياته في المجموعة السادسة، إلا أن فرصه في بلوغ الدور الثاني تبقى قائمة.

ويتذيل منتخب كوريا الجنوبية المجموعة السادسة بلا رصيد من النقاط، ولكن إذا نجح "الشمشون" الكوري في الفوز بفارق هدفين على ألمانيا (3 نقاط) في الجولة الثالثة الأخيرة، وخسرت السويد (3 نقاط) أمام المكسيك (6 نقاط) بأي نتيجة، فإن كوريا سترافق المكسيك إلى الدور الثاني.

المصدر: Sport.ru + وكالات