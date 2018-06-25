أربع مواجهات قوية اليوم في مونديال روسيا

تجرى اليوم الاثنين أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا لغاية الـ15 من يوليو القادم.

وستجري اليوم الجولة الثالثة والأخيرة لكل من المجموعة الأولى والثانية.

المجموعة الأولى ستلعب مباراتيها في ذات التوقيت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المباراة الأولى ستجمع بين المنتخب الروسي ونظيره الأوروغوياني على ملعب مدينة سامارا.

والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي السعودية ومصر على ملعب مدينة فولغوغراد.

صباح الخير من روسيا 🌞🌻

جدول أعمال اليوم الثاني عشر

(بتوقيت ⌚️ موسكو)

تمنياتنا بيوم جديد مثير في #روسيا2018 🇷🇺🏆 pic.twitter.com/DzSaBnRZnZ — @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 25, 2018

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المجموعة الثانية ستلعب مباراتيها في ذات التوقيت في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المباراة الأولى ستجمع بين المنتخب الإيراني ونظيره البرتغالي على ملعب مدينة سارانسك.

والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي إسبانيا والمغرب على ملعب مدينة كالينينغراد.

المصدر: RT

أليكسي اسبر