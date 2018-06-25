لاعب إيراني: كوستا شتم والدتي وشقيقتي وهو ينظر في عيني

قال المدافع الإيراني مرتضى بورلي غانجي، إن مهاجم منتخب إسبانيا دييغو كوستا أهان والدته وشقيقته بألفاظ "مقرفة"، خلال المباراة التي جمعت إيران وإسبانيا في مونديال روسيا 2018.

وجاء في تغريدة نشرها المدافع الإيراني على حسابه في تويتر: "دييغو كوستا شتم كل أفراد عائلتي خلال المباراة، كل ما قاله لي من البداية حتى النهاية كان مقرفا.. لقد أهان والدتي وشقيقتي بألفاظ غير أخلاقية وهو ينظر إلى عيني مباشرة".

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وأقيمت مواجهة إيران إسبانيا الأربعاء الماضي، في إطار منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم في روسيا، وانتهت بفوز "لاروخا" بهدف وحيد بتوقيع دييغو كوستا.

وستكون إيران أمام اختبار صعب اليوم، عندما ستواجه البرتغال في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ويتوجب على المنتخب الإيراني إن أراد مواصلة المشوار في المونديال الروسي، الفوز أو حتى التعادل مع البرتغال، شريطة فوز المغرب بنتيجة كبيرة على إسبانيا.

المصدر: لينتا.رو