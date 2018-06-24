شاهد.. أهداف مباريات اليوم الحادي عشر لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم الحادي عشر من كأس العالم "روسيا 2018"، ثلاث مباريات و(14 هدفا) تمثلت بخسارة ثقيلة لمنتخب بنما وفوز مستحق لكولومبيا وتعادل اليابان والسنغال في مباراة مثيرة.

إنجلترا تتأهل بسداسية في مرمى بنما

دك المنتخب الإنجليزي شباك نظيره البنمي "الهش" ليحجز تذكرة تأهله إلى ثمن النهائي ويحسم المجموعة السابعة، وكذلك منحت هذه النتيجة بطاقة العبور أيضا لمنتخب بلجيكا، فيما قضت نهائيا على آمال كل من بنما وتونس. وسيلعب الأسود الثلاثة والشياطين مباراتهم الأخيرة لحسم صدارة المجموعة.

تعادل اليابان والسنغال في موقعة نارية

تعادل المنتخب الياباني مع نظيره السنغال في موقعة ندية ونارية في إطار منافسات المجموعة الثامنة على ملعب إيكاترينبورغ. وبهذه النتيجة، لم يحصل أي تغيير على قمة ترتيب المجموعة بعد أن سبق وفاز طرفا هذا اللقاء في مباراتهما الأولى.

كولومبيا تنهي آمال بولندا في المونديال

أنعش المنتخب الكولومبي آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه المستحق على نظيره البولندي بثلاثية نظيفة وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، وبات المنتخب الكولومبي بحاجة للفوز على نظيره السنغالي في ختام مبارياتهما بالمجموعة لانتزاع بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، فيما يخوض منتخب بولندا مواجهة شرفية أمام نظيره الياباني، الذي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل، في الجولة ذاتها.

المصدر: RT