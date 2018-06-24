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مونديال 2018.. هييرو يقارب المباراة ضد المغرب بحذر

24 يونيو 2018 | 21:11 GMT
مونديال 2018.. هييرو يقارب المباراة ضد المغرب بحذر
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/ Reuters

أكد مدرب منتخب إسبانيا فرناندو هييرو أن "لاروخا" لن يتعامل مع منتخب المغرب باستخفاف عندما يتواجهان الاثنين في كالينينغراد ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وبعد تفريطه بالفوز على البرتغال في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 3-3 بعد هدف قاتل لكريستيانو رونالدو، نجح المنتخب الإسباني في تخطي إيران بصعوبة 1-0، ما جعله يتصدر المجموعة بفارق نقاط اللعب النظيف عن جاره الأيبيري ولكل منهما 4 نقاط، مقابل 3 لإيران.

وعلى رغم خروجه من دائرة المنافسة على بطاقتي المجموعة بعد خسارتين أمام إيران والبرتغال بنتيجة واحدة (0-1)، سيقاتل المغرب لتوديع روسيا بنتيجة إيجابية، وهو ما حذر منه هييرو الأحد بقوله: "نعلم أن المغرب منتخب ممتاز. لا يمكننا التراخي"... "يجب أن نتحلى بالوعي وأن تكون أعيننا مفتوحة، مع الإدراك بأن المغرب لن يقدم لنا أي شيء (دون قتال)"، مشيرا إلى أنه "من الصعب دائما أن تواجه فرقا أقصيت من المنافسة".

واستنادا إلى نتيجة البرتغال التي تخوض اختبارا صعبا ضد إيران، ستضمن إسبانيا تأهلها بفوز أو تعادل مع مواجهة في ثمن النهائي مع أحد المتأهلين عن المجموعة الأولى، روسيا المضيفة أو الأوروغواي مع نجميها لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وتأمل إسبانيا في تعويض خيبتها قبل أربعة أعوام حين تنازلت عن اللقب العالمي بخروجها من الدور الأول في مونديال البرازيل 2014.

وأكد هييرو أن المنتخب عازم على الذهاب إلى أبعد ما يمكن، دون التطلع إلى ما "حصل قبل أربعة أعوام أو ثمانية أعوام مضت. هؤلاء الشبان توجوا أبطالا لأوروبا والعالم. نحن لا نركز على الماضي، الوقت الآن هو للقتال على تصدر المجموعة".

المصدر: أ ف ب

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