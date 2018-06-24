رودي "مكسور الأنف" يتمنى لعب مباراة كوريا الجنوبية

يأمل سيباستيان رودي لاعب المنتخب الألماني أن يلعب مباراة منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية المصيرية المقرر إقامتها الأربعاء من خلال ارتدائه قناعا يحمي أنفه المكسورة.

وقال لاعب خط وسط "المانشافت"، الذي خضع لعملية جراحية يوم الأحد: "أعاني من بعض مشاكل التنفس ولكن لا يوجد ألم على الإطلاق في هذه اللحظة. أتمنى أن أعود للفريق في مباراة يوم الأربعاء.

وكسرت أنف اللاعب في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره السويدي 2-1 يوم السبت، في كأس العالم.

وفي أول مباراة له في كأس العالم، تعرض رودي، 28 عاما، لصدمة في الوجه من قدم السويدي أولا تويفونين في (د.25) من اللقاء.

وحاول الأطباء وقف النزيف من أنف رودي دون جدوى وأبدله لوف اضطراريا في (د.31) بإيلكاي غوندوغان لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني.

ويملك المنتخب الألماني 3 نقاط في المجموعة السادسة متساويا مع المنتخب السويدي، الذي يواجه المنتخب المكسيكي، المتصدر، يوم الأربعاء أيضا.

ويواجه المنتخب الألماني 90 دقيقة صعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي في محاولة للتأهل لدور الستة عشر، لاسيما وأن الفوز وحدة قد لا يكون كافيا لعبور دور المجموعات.

ويأمل أيضا ماتس هوميلز أن يشفى من إصابته في الرقبة، وربما يكون بديلا لزميله في فريق بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف وقال: "ينبغي ألا أعاني من مشاكل أخرى".

المصدر: DPA