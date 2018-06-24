فيدرر يسقط أمام كوريتش في نهائي دورة هالة ويفقد المركز الأول عالميا

فقد السويسري روجر فيدرر المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال بخسارته الأحد أمام الكرواتي بورنا كوريتش 6-7 (6-8) و6-3 و2-6 في نهائي دورة هاله الألمانية للتنس.

وكان يتعين على فيدرر الاحتفاظ بلقب بطل الدورة لكي يحافظ على المركز الأول في التصنيف العالمي والذي تبوأه الأسبوع الماضي بعد فوزه بدورة شتوتغارت الألمانية أيضا، لكن كوريتش كان له رأي آخر، علما بأن آخر لقاء بينهما انتهى بفوز صعب للسويسري 5-7 و6-4 و6-4 في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية 2018.

وتأتي سقطة فيدرر قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى الفائز بلقبها 8 مرات آخرها العام الماضي.

وأحرز كوريتش (21 عاما) اللقب الثاني في مسيرته بعد تتويجه بطلا في دورة مراكش على ملاعب ترابية العام الماضي، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين أيضا في دورتي مدراس الهندية ومراكش عام 2016.

المصدر: أ ف ب