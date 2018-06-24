التلفزيون الإيراني يمنع بويول من الظهور على شاشته لـ"سبب غريب"

قررت محطة تليفزيونية إيرانية، منع كارليس بويول، نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، من الظهور عليها، وذلك بسبب "تسريحة شعره ".

وكان مقررا أن يظهر بويول على قناة "IRTV3" لتحليل لقاء إسبانيا وإيران، الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم 2018، والذي فاز به منتخب "لا روخا"، قبل أن تلغي القناة الإيرانية ظهوره.

واعتبرت القناة أن ظهور بويول صاحب الـ40 عاما بشعره الطويل المموج لن يكون مناسبا للقيم المحافظة للدولة، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وتحدث عادل فردوسيبور، مذيع القناة الإيرانية، عن إلغاء لقاء بويول، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه لمنع القرار.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن إسبانيا والبرتغال في الصدارة، فيما ودع منتخب المغرب المونديال بتذيله المجموعة بلا نقاط.

المصدر: وكالات