مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة اليابان والسنغال

يحتضن ملعب مدينة يكاتيرينبورغ، اليوم الأحد في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الياباني والسنغالي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب اليابان، أكيرا نيشينو، والمدير الفني لنظيره السنغالي، أليو سيسيه ، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:
#JPN #SEN - إستعدوا للمباراة الثانية!— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 24, 2018
اليابان 🆚 السنغال
هنا التشكيلة الرسمية#JPNSEN #روسيا2018 pic.twitter.com/U7OjILwAyh
#JPN #SEN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 24, 2018
طريقة لعب المنتخبين
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المصدر: twitter/fifaworldcup
أليكسي اسبر