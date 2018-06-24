مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة اليابان والسنغال

يحتضن ملعب مدينة يكاتيرينبورغ، اليوم الأحد في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين المنتخبين الياباني والسنغالي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب اليابان، أكيرا نيشينو، والمدير الفني لنظيره السنغالي، أليو سيسيه ، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر