كين يقود هجوم إنجلترا لمواجهة بنما في كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا، "غاريث ساوثغيت، عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة بنما اليوم، في الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة لمونديال روسيا 2018.

وجاء المهاجم المتألق هاري كين على راس قائمة "الأسود الثلاثة".

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الإنجليزي ونظيره البنمي:

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخرى عن هذه المجموعة، التي أقيمت أمس، وجمعت المنتخب التونسي بنظيره البلجيكي، انتهت بفوز "الشياطين الحمر"، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: @fifaworldcup_fr