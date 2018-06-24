تعيين حكم أوزبكي لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" طاقما تحكيميا من أوزبكستان، لإدارة مباراة المغرب وإسبانيا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

وسيقود المباراة حكم الساحة رافشان إيرماتوف، وسيساعده الحكمان عبدوخاميدولو رسولوف، وجاخونجير سيدوف، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع بالإماراتي محمد عبد الله حسن محمد.

ولا تكتسب المباراة التي ستقام غدا، أي أهمية للمنتخب المغربي، الذي ودع المونديال الروسي مبكرا، بعد تعرضه لخسارتين في الجولتين الماضيتين، أمام إيران (0-1)، والبرتغال (0-1)، بينما تتطلع إسبانيا للفوز بهذه المواجهة للتأهل وانتزاع صدارة المجموعة الثانية.

ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن إيران، بينما يتذيل المغرب المجموعة بلا رصيد.

المصدر: وكالات