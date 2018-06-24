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امرأة سعودية تقود سيارة فورمولا 1

الرياضة

امرأة سعودية تقود سيارة فورمولا 1
Reuters Hamad I Mohammed
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ستعطي أسيل الحمد دفعة كبيرة للنساء السعوديات اليوم الأحد بقيادتها لإحدى سيارات فورمولا 1 قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة على حلبة لوكاستوليه في اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة.

وقال فريق رينو إن أسيل ستقود سيارة لوتس رينو E20 موديل 2012 ضمن مسيرة لسيارات الشركة الفرنسية احتفالا بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب عشر سنوات.

ومنحت سيارة لوتس رينو E20 السائق الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم 2007 الفوز في سباق أبوظبي في ذلك العام.

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وأسيل هي بالفعل أول امرأة تنال عضوية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهي عضو أيضا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

وقادت أسيل السيارة E20 لأول مرة في مران في الخامس من يونيو الجاري على الحلبة الفرنسية من أجل التعود عليها.

وقالت: "أحببت التسابق وسباقات السيارات منذ الصغر وقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 هي شيء يفوق أحلامي".

وأضافت: "أتمنى أن يظهر ذلك في اليوم الذي تبدأ فيه النساء القيادة في شوارع المملكة العربية السعودية، ما نستطيع أن نفعله إذا امتلكنا الشغف من أجل الحلم".

المصدر: رويترز

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