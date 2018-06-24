بالفيديو.. مدرب البرازيل يتعرض للإصابة أثناء مباراة كوستاريكا

تعرض المدير الفني للمنتخب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

وقال طبيب منتخب السيليساو رودريغو لاسمار، وفقا لصحيفة "غلوبو سبورت": "وصلنا لمرحلة يصاب فيها المدرب أيضا، هذا أمر لم يسمع به أحد. إنه يعاني من إصابة بسيطة في العضلات في منطقة الفخذ، لكن لا شيء يدعو للقلق".



يشار إلى أن إصابة "تيتي"، جاءت بعد سقوطه على أرضية ملعب المباراة، أثناء احتفاله بهدف كوتينيو القاتل في الدقيقة 91 في مرمى كوستاريكا.

Here you go Professor Tite rolling over ground 😂😂 The real perpetrator behind his ground rolling is Ederson 😂😂😂 pic.twitter.com/sy7xHO2fCV — Ahsan 🇧🇩🇵🇸 (@l_Ahsan_l) June 22, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن "تيتي" كان "يعرج" خلال تدريبات المنتخب استعدادا للمباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام المنتخب الصربي.

Celebrations level: Adenor Bacchi.



Your favorite NT manager could never. pic.twitter.com/hOs3Y9769V — Seleção Brasileira (@BrazilStat) June 22, 2018

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وأكد طبيب البرازيل، أن مدرب المنتخب بدأ في مرحلة العلاج الطبيعي، موضحا أنه يتماثل للشفاء التام.

المصدر: وكالات