شاهد.. أهداف مباريات اليوم العاشر لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم السبت خسارة ثقيلة لمنتخب تونس، وفوزا مستحقا للمكسيك، وآخر بشق الأنفس لألمانيا، وذلك في اليوم العاشر من مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

ففي المباراة الأولى، خسر منتخب تونس "نسور قرطاج" أمام نظيره البلجيكي "الشياطين الحمر" بنتيجة ثقيلة بهدفين مقابل خمسة، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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وأصبحت تونس قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مونديال روسيا مبكرا، في حال فوز إنجلترا على بنما، غدا الأحد.

وجرت مباراتان قويتان ضمن منافسات المجموعة السادسة، فقد حقق في الأولى منتخب المكسيك فوز ثمينا ومستحقا على نظيره الكوري الجنوبي (2-1)، ليواصل صدارته لقائمة المجموعة بالعلامة الكاملة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

بينما انتزع المنتخب الألماني فوزا بشق الأنفس في الثانية، من نظيره السويدي، في الوقت القاتل في الدقيقة السادسة الأخيرة المحتسبة بدلا من الضائع، وأنعش بالتالي آماله في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل العالم.

المصدر: RT

نايف الكوردي