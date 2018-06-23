مدرب المنتخب التونسي يعلق على الخسارة القاسية أمام بلجيكا

علق مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول على الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام بلجيكا بنتيجة 2-5 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال روسيا 2018.

وقال معلول عقب انتهاء اللقاء:"كانت مباراة صعبة للغاية. بلجيكا كانت أفضل واستحقت الفوز".

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وتابع:"الهدف الثالث جاء في وقت سيئ وهذا أثر علينا، ولكن حتى لو سجلت بلجيكا المزيد من الأهداف أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وسنحاول تحسين أداءنا في المستقبل".

وأضاف:"لا يمكن المقارنة بين قوة منافسينا إنجلترا وبلجيكا، لديهم لاعبون مميزون في البطولة الإنجليزية. هم يلعبون أساليب مختلفة في بعض الأحيان".

المصدر: فيفا