كل شيء

مدرب المنتخب التونسي يعلق على الخسارة القاسية أمام بلجيكا

23 يونيو 2018 | 17:22 GMT
مدرب المنتخب التونسي يعلق على الخسارة القاسية أمام بلجيكا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kexb
/ Reuters

علق مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول على الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام بلجيكا بنتيجة 2-5 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال روسيا 2018.

وقال معلول عقب انتهاء اللقاء:"كانت مباراة صعبة للغاية. بلجيكا كانت أفضل واستحقت الفوز".

إقرأ المزيد
تونس تقترب من وداع المونديال بعد خسارة قاسية من بلجيكا

وتابع:"الهدف الثالث جاء في وقت سيئ وهذا أثر علينا، ولكن حتى لو سجلت بلجيكا المزيد من الأهداف أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وسنحاول تحسين أداءنا في المستقبل".

وأضاف:"لا يمكن المقارنة بين قوة منافسينا إنجلترا وبلجيكا، لديهم لاعبون مميزون في البطولة الإنجليزية. هم يلعبون أساليب مختلفة في بعض الأحيان".

المصدر: فيفا

مشهور في المجتمع
التشكيلة الأساسية لمباراة ألمانيا والسويد
23 يونيو 2018 | 17:51 GMT
صورة.. هل أبدى راموس شماتة بالفرعون محمد صلاح؟
23 يونيو 2018 | 17:32 GMT
مدرب المنتخب التونسي يعلق على الخسارة القاسية أمام بلجيكا
23 يونيو 2018 | 17:22 GMT
الإصابات تزيد معاناة الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة
23 يونيو 2018 | 16:13 GMT
الغارديان: لا تصدقوا الضجيج الحقود حول RT
23 يونيو 2018 | 15:51 GMT
المكسيك تضع قدما في ثمن النهائي بفوز على كوريا الجنوبية
23 يونيو 2018 | 15:25 GMT
مونديال روسيا.. لوكاكو يعادل رقم رونالدو بعد مباراة تونس
23 يونيو 2018 | 15:11 GMT
نيمار يهين قائد منتخب بلاده خلال مباراة كوستاريكا
23 يونيو 2018 | 15:07 GMT
مونديال روسيا 2018 يحقق رقما قياسيا
23 يونيو 2018 | 14:53 GMT
التشكيلة الرسمية لموقعة المكسيك وكوريا الجنوبية
23 يونيو 2018 | 14:25 GMT
مارادونا: أريد أن أحضر تدريبات الأرجنتين كي أعلم اللاعبين
23 يونيو 2018 | 14:09 GMT
توقعات مورينيو .. لمباراة إنجلترا وبنما
23 يونيو 2018 | 12:15 GMT
تونس تقترب من وداع المونديال بعد خسارة قاسية من بلجيكا
23 يونيو 2018 | 11:59 GMT
بعد تسديدة صاروخية طائشة.. وكالة الفضاء الروسية تمازح رونالدو (فيديو)
23 يونيو 2018 | 11:32 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس وبلجيكا
23 يونيو 2018 | 10:57 GMT
بالفيديو..توافد جماهير تونس على ملعب "سبارتاك"
23 يونيو 2018 | 10:51 GMT
مشاركة موتينيو أمام إيران محفوفة بالشكوك
23 يونيو 2018 | 10:12 GMT
لاعب كولومبيا مهدد بالقتل بعد طرده في مباراة اليابان
23 يونيو 2018 | 09:45 GMT
التحقيق في "حركة مشينة" ارتكبها نجم منتخب الفراعنة ضد زميله
23 يونيو 2018 | 08:43 GMT
ازدياد فرص تأهل الأرجنتين "الجريحة" للدور الثاني بعد فوز نيجيريا
23 يونيو 2018 | 07:45 GMT
ثلاث مواجهات نارية اليوم في مونديال روسيا
23 يونيو 2018 | 07:20 GMT
مدرب كرواتيا التي قهرت الأرجنتين درب في الخليج
23 يونيو 2018 | 07:11 GMT
لهذا السبب طالبت الأرجنتين روسيا بترحيل 4 من مشجعيها!
23 يونيو 2018 | 06:46 GMT
تعرف على سر الاحتفال الغريب لثنائي سويسرا بعد التسجيل في مونديال روسيا
22 يونيو 2018 | 22:20 GMT
شاهد.. أهداف مباريات اليوم التاسع من مونديال روسيا 2018
22 يونيو 2018 | 21:25 GMT
مونديال 2018.. دموع نيمار تقابل بانتقادات وقلق في البرازيل
22 يونيو 2018 | 21:05 GMT
مونديال روسيا.. احتمال غياب 4 لاعبين سويديين أمام ألمانيا
22 يونيو 2018 | 20:34 GMT
المغرب ينفي نيته الترشح لاستضافة المونديال رفقة الجزائر
22 يونيو 2018 | 20:17 GMT
دقيقة حداد فى التلفزيون الأرجنتيني عقب الخسارة "المهينة" أمام كرواتيا
22 يونيو 2018 | 20:16 GMT
لاعبو منتخب مصر يؤدون الصلاة في "قلب الشيشان"
22 يونيو 2018 | 19:58 GMT
بالفيديو.. الجماهير التونسية تشعل الأجواء في العاصمة موسكو
22 يونيو 2018 | 19:38 GMT
توقعات مورينيو .. لمباراة ألمانيا والسويد
22 يونيو 2018 | 18:19 GMT
سويسرا تغتال أحلام صربيا في مونديال الوقت "القاتل"
22 يونيو 2018 | 18:06 GMT
هل تلعب السعودية في مونديال قطر 2022!؟
22 يونيو 2018 | 17:58 GMT
الروس والعرب في المونديال .. تعاطف متبادل وحفاوة بالغة!
22 يونيو 2018 | 17:45 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة صربيا وسويسرا
22 يونيو 2018 | 17:30 GMT
البرازيل تعادل الرقم القياسي لألمانيا في كأس العالم
22 يونيو 2018 | 17:08 GMT
موسى يقود نيجيريا لفوز ثمين على آيسلندا
22 يونيو 2018 | 16:55 GMT
نيمار يكسر رقم روماريو ويصبح ثالث أفضل هداف للبرازيل
22 يونيو 2018 | 16:04 GMT
الشرطة الروسية تعيد لصحفي نيجيري حقيبته الضائعة (فيديو)
22 يونيو 2018 | 15:55 GMT